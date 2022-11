Diretor de Todas as Flores abre o jogo sobre consequências do incêndio no cenário da novela

Diretor de Todas as Flores conta sobre destruição em cenário com incêndio na Globo: 'Estávamos gravando de manhã'

O diretor artístico Carlos Araújo refletiu sobre os impactos do incêndio que atingiu um dos principais cenários da novela Todas as Flores, do Globoplay. Na última sexta-feira, 19, o cenário da loja Rhodes nos estúdios da Globo pegou fogo e ficou completamente destruído. Agora, o diretor revelou que a equipe não pretende reconstruir o local para finalizar as gravações.

O diretor contou que a equipe gravou no cenário pela manhã e o incêndio aconteceu pouco depois. “A nossa rotinaé toda semana no cenário. Estávamos gravando de manhã e foi na hora do almoço (que se deu início ao fogo). Quando começou o incêndio, não tinha ninguém lá dentro. Então, só vimos a consequência”, afirmou ele ao site Gshow.

Assim, ele contou que a novela já está com vários capítulos gravados e o incêndio não teve prejudicar demais as próximas cenas. “A princípio, o impacto que possa ter não é grande. Nada de valor no nosso cronograma. Pode ser que tenha um pequeno contratempo, mas nada de grande impacto. Não diria que é algo extraordinário, por incrível que pareça. Porque estamos muito bem no volume de produção”, afirmou ele.

Por fim, o diretor afirmou que o local não deve ser reconstruído. “Acho que reconstruir é pouco provável. Muito pouco provável. Até porque estamos no final, não dá tempo. Se fosse no início... Neste momento, além de ser pouco provável e pouco necessário, não teríamos tempo. E partedo cenário da loja temos no MG4. O cenário fixo. Então, temos onde contar a história”, declarou.

Comunicado da Globo sobre o incêndio

De acordo com comunicado da Globo, o incêndio foi controlado e não deixou feridos, já que não tinham funcionários trabalhando no local quando o fogo começou.

"Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.

