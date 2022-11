Foto revela como ficou o local do incêndio na Globo

Após incêndio em cenário de novela da Globo, uma foto revela como ficou o espaço após ser destruído pelo fogo

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 16h27

Nesta sexta-feira, 18, um dos cenários da novela Todas as Flores, do Globoplay, foi atingido por um incêndio nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. No final do dia, o site G1 divulgou fotos de como ficou o espaço após os bombeiros apagarem o fogo.

O cenário que pegou fogo era onde funcionava a loja Rhodes e ficava em uma área externa do estúdio. O local foi totalmente destruído pelas chamas. Na imagem após o incêndio é possível ver apenas as estruturas queimadas e as cinzas no chão.

De acordo com comunicado da Globo, o incêndio foi controlado e não deixou feridos, já que não tinham funcionários trabalhando no local quando o fogo começou.

"Pegou fogo hoje, no início da tarde, o cenário da loja Rhodes & Co. Tailleur da novela ‘Todas as Flores’, do Globoplay, localizado na cidade cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. O fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local. As causas ainda estão sendo apuradas. Não haverá impacto na produção da novela, pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio", informaram.

Fotos: Reprodução / TV Globo