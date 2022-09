Diretor de A Fazenda conta se tem rivalidade com Boninho: “Igual futebol”

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, conta que gosta do trabalho do diretor Boninho, que cuida do BBB

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 15h25

Nesta terça-feira, 13, o público vai conferir o início da nova temporada do reality A Fazenda, da Record TV, dirigido por Rodrigo Carelli. Em entrevista, o diretor contou sobre as constantes comparações com o diretor do Big Brother Brasil, Boninho, da Globo, e rebateu os rumores de uma suposta rivalidade entre eles.

“Eu vi o Boninho pessoalmente umas duas vezes e acho o trabalho que ele faz incrível. Eu sinceramente acho que faz parte do jogo as pessoas criticarem”, contou ao portal Splash, sobre as críticas que recebe quando comparado ao colega de profissão. O programa comandado por Boninho revelou alguns participantes da atual temporada de A Fazenda.

“É igual futebol, as pessoas gostam de colocar a culpa no juiz quando quem elas gostam é eliminado”, comentou. “Eu faço isso há bastante tempo e quando acontece eu encaro com espírito esportivo. Faz parte e é também uma medida do sucesso do programa. As pessoas não assistem televisão para elogiarem ou serem neutras."

Assista a entrevista de Carelli falando sobre sua rivalidade com Boninho:

Adriane Galisteu quer pedir para aumentar o prêmio de A Fazenda

A apresentadora Adriane Galisteu contou em entrevista para seu companheiro de emissora, Lucas Selfie, no Link Podcast, que quer pedir para a Record TV aumentar o prêmio atual do reality A Fazenda para a próxima edição. O valor que é pago hoje para o peão ganhador é de R$1,5 milhão. Porém, ela acredita que poderia ser um valor maior. “Eu vou lutar muito, falar com o nosso patrão para que a gente pague R$3 milhões”.

Vale lembrar que A Fazenda estreia amanhã, terça-feira, 13, e hoje terá uma pré-estreia, onde Adriane Galisteu irá revelar todos os vinte participantes do reality show da Record.

Veja a postagem do programa A Fazenda sobre os participantes: