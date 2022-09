Adriane Galisteu quer pedir para a Record TV aumentar o prêmio de A Fazenda

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu acredita que o valor do prêmio deverá ser maior para o primeiro lugar do reality show

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 21h50

A apresentadora Adriane Galisteu contou que quer pedir para a Record TV aumentar o prêmio atual do reality A Fazenda para a próxima edição. Hoje, o valor que é pago para o peão vencedor é de R$1,5 milhão. Porém, ela acredita que poderia ser um valor maior. “Eu vou lutar muito, falar com o nosso patrão para que a gente pague R$3 milhões”, disse ela em entrevista no Link Podcast, de Lucas Selfie, nesta sexta-feira, 9.

Além disso, Adriane Galisteu comentou que se sente mais preparada para apresentar e lidar com problemas que envolvem programas de confinamento, após comandar dois Power Couple Brasil e um A Fazenda.

"A experiência [em realities] me deu menos paciência. A gente está aqui para falar sério, levar a sério. Não vem achar que fazer o papel de plantinha, de bonzinho [vai dar certo]... Tem que mostrar quem você é e a que você veio, está valendo uma grana, vai ganhar um milhão e meio”, disse.

Assista ao podcast de Lucas Selfie com Adriane Galisteu na íntegra:

Fazenda 14 tem data de estréia confirmada

A 14ª edição do reality show será lançada no dia 13 de setembro. O programa será exibido de domingo a domingo nas noites da emissora e será comandado pela apresentadora Adriane Galisteu – que estará em sua segunda temporada do reality.

Além disso, alguns participantes já estão confirmados, como Deolane Bezerra (advogada e ex-mulher de Mc Kevin), Thomaz Costa (ator), Kerline Cardoso (ex-BBB), Tiago Ramos (ex-padrasto de Neymar), Ruivinha de Marte (TikToker e influenciadora), Bia Miranda (Dançarina), Iran Malfitano (ator), Ellen Cardoso (mulher de Naldo). Por enquanto, são esses os confirmados.