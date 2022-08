Dira Paes surge em bastidores com atores de 'Todas As Flores' e web elogia: ''Só feras''

Atriz Dira Paes compartilha registro de encontro com Cassio Gabus Mendes, Fabio Assunção e Humberto Carrão nos Estúdios Globo

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 11h57

A atriz Dira Paes (53) fez questão de compartilhar um encontro especial com atores nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na quinta-feira, 25!

Nos bastidores de gravações, a intérprete de Filó no remake da trama Pantanal publicou registro ao lado de Cassio Gabus Mendes (60), Fabio Assunção (51) e Humberto Carrão (30), que integram o elenco da primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, escrita por João Emanuel Carneiro.

"Quando duas novelas se encontram no camarim...", disse Dira Paes ao legendar a publicação em sua rede social, em que aparece toda produzida caracterizada para o folhetim da Globo com look all-white, calça branca com cinto, blusa de manga comprida e botas.

Os fãs, claro, não deixaram de exaltar o talento do quarteto."Quanta gente querida numa mesma foto…", elogiou Bruno Mazzeo nos comentários. "Onde Filó vai linda assim?", quis saber Christine Fernandes. "O peso dessa foto! Se botaram em uma cadeira sentados, elas quebram! Kkkkkkkkkkkk. Vamos respeitar!", disse uma fã. "Só feras da dramaturgia, grandes atores", destacou outra. "Eita quanta gente talentosa! Todos TOP!", falou uma terceira admiradora. "Bendita é tu entre os galãs! Pensa em uns homens sortudos! ", brincou mais uma.

Cassio, Fabio e Humberto, que recentemente terminou o relacionamento de 10 anos com a atriz Chandelly Braz (37), estarão na trama protagonizada por Regina Casé (68), Sophie Charlotte (33) e Leticia Colin (32), com estreia prevista para outubro deste ano.

Dira Paes posa com Cassio Gabus Mendes, Fabio Assunção e Humberto Carrão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes e elenco de 'Pantanal' comemoram aniversário de Irandhir Santos

Irandhir Santos completou 44 anos de vida na segunda-feira, 22, e ganhou uma surpresa especial do elenco da novela Pantanal, da TV Globo. Dira Paes compartilhou um vídeo em que mostra o momento em que os atores se reúnem ao redor da mesa da fazenda de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) para cantar "parabéns pra você" para o intérprete de José Lucas no folhetim das nove.

Ela parabenizou o colega: "E tem mais um aniversariante em #Pantanal. Querido, @irandhirsan, que felicidade te aplaudir nesse dia tão especial. Mil vivas a você. Parabéns", disse a famosa.

