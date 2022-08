Humberto Carrão e Chandelly Braz dão fim a casamento após 10 anos juntos

Atores Humberto Carrão e Chandelly Braz terminam casamento; os dois estavam juntos desde a novela 'Cheias de Charme'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 10h46

Os atores Humberto Carrão (30) e Chandelly Braz (37) não estão mais juntos. O casamento chegou ao fim após 10 anos de relacionamento.

Os artistas, que começaram a se relacionar durante as gravações da novela Cheias de Charme, exibida na TV Globo em 2012, decidiram colocar um ponto final na relação há cerca de um mês, segundo informações do Jornal Extra.

Ainda de acordo com o site, Carrão já está aproveitando a solteirice. O famoso, que está no elenco da primeira novela do Globoplay, Todas As Flores, escrita por João Emanuel Carneiro, foi visto numa roda de samba no centro do Rio na semana passada.

Em janeiro, Humberto usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Chandelly. "Organizaste uma festa em mim. Dia do meu grande amor é dia importante demais pra mim! Chandelly é o que eu conheço de mais bonito e transformador. Muitos planos e construções juntos! E agora o Matita.. Viva você, meu amor! Que a vida te vista de sorte! Feliz aniversário", declarou ele.

Torcedor do Flamengo, o ator mostrou nos Stories de seu Instagram, na noite de terça-feira, 09, que foi ao Maracanã para assistir ao jogo do time do coração contra o Corinthians.

