Dira Paes passa o bastão para Lucy Alves, protagonista de 'Travessia'

Nas redes sociais, Dira Paes compartilhou uma foto passando o bastão para Lucy Alves, que vai estrelar a novela 'Travessia'

Redação Publicado em 10/10/2022, às 13h43

No último domingo, 10, a atriz Dira Paes (53) dividiu com seus seguidores nas redes sociais seu encontro com Lucy Alves, atriz que vai protagonizar a nova novela das 21h, Travessia.

No seu perfil oficial do Instagram, a atriz que viveu Filó no remake 'Pantanal' compartilhou uma foto ao lado de Lucy Alves, que vai viver Brisa, na nova trama de Glória Perez.

"Ontem e amanhã se encontrando no hoje. #Pantanal passa o bastão para #Travessia, com participação de um monte de gente incrível daqui a pouco no @domingao. Vem aí, mais um sucesso da @gloriafperez com certeza", escreveu na legenda da publicação.

Em seguida, Dira Paes logo foi respondida por Lucy Alves, que escreveu: "Ô, minha rainha! Linda. Foi uma honra estar com você. Muito especial!", disse.

Veja o registro de Dira Paes com Lucy Alves:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Filho de Dira Paes interrompe entrevista ao vivo e surge chorando na TV

Recentemente, Dira Paes precisou lidar com uma situação inesperada enquanto conversava com a apresentadora Ana Maria Braga (73) no programa Mais Você, da Globo. Ela estava contando sobre a reta final da novela Pantanal quando o seu filho caçula, Martim, de 6 anos, apareceu chorando ao seu lado.

O menino interrompeu a conversa e a atriz precisou se ausentar para cuidar dele. Com a chegada do menino, ela contou que a rotina de mãe é agitada mesmo. “Mãe, né? Pode vir, mas não pode chorar. O que foi? Tá vendo como é a vida de atriz? Tudo ao vivo. Espera aí, deixa eu dar uma aguinha aqui”, disse ela.