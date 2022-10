Filho de Dira Paes interrompe entrevista ao vivo e surge chorando na TV

Dira Paes é surpreendida com a aparição do seu filho caçula chorando enquanto dava entrevista para Ana Maria Braga: 'Mãe, né?'

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 13h29

A atriz Dira Paes (53) precisou lidar com uma situação inesperada enquanto conversava com a apresentadora Ana Maria Braga (73) no programa Mais Você, da Globo. Ela estava contando sobre a reta final da novela Pantanal quando o seu filho caçula, Martim, de 6 anos, apareceu chorando ao seu lado.

O menino interrompeu a conversa e a atriz precisou se ausentar para cuidar dele. Com a chegada do menino, ela contou que a rotina de mãe é agitada mesmo. “Mãe, né? Pode vir, mas não pode chorar. O que foi? Tá vendo como é a vida de atriz? Tudo ao vivo. Espera aí, deixa eu dar uma aguinha aqui”, disse ela.

Logo depois, Dira Paes explicou a situação. “Já dei beijinho. Era carência de mãe que está aqui em cima e não podia falar. Ele queria entender por que não podia me ver e estavam prendendo ele. Estava revoltado que não deixavam. Agora já está ótimo aqui. Estão todos carentes”, brincou.

Dira Paes também é mãe de Inácio, de 14 anos. Os dois meninos são frutos do casamento dela com Pablo Baião.

A novela Pantanal chega ao fim nesta sexta-feira, 7 de outubro, e será substituída por Travessia, nova novela de Gloria Perez (74), que estreia na segunda-feira, 10 de outubro.