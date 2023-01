Dira Paes lamenta a morte do ator Ilya São Paulo, com quem atuou em 'Irmãos Coragem'

Dira Paes se pronuncia para se despedir do ator Ilya São Paulo, que faleceu aos 59 anos de vida

A atriz Dira Paes emocionou seus seguidores ao escrever uma mensagem de despedida para o ator Ilya São Paulo, com quem atuou em Irmãos Coragem. Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto antiga dos dois juntos e se despediu do artista com um recado carinhoso.

"Que triste e prematura perda. Ilya era uma pessoa muito incrível, um profissional calmo, detalhista, um músico precioso, um estudioso da arte. Tivemos grandes momentos juntos em Irmãos Coragem. Descobrimos nessa parceria, como era fazer uma novela com personagens tão grandes e potentes. Foi muito especial ter compartilhado com ele esse romance entre Potira e Jerônimo. Descanse em paz, meu amigo!", disse ela.

A morte Ilya São Paulo foi anunciada pelo professor, diretor e ator Anselmo Vasconcellos nas redes sociais. "Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo. Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo. Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste", disse ele.

Em outro momento, Vasconcellos afirmou: "[Ele estava] debilitado. Passou por longa internação no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Claudia [sua esposa] já falecido".