Luto na televisão: morre aos 59 anos ator de 'Amor de Mãe' e 'A Regra do Jogo'

Morre aos 59 anos Ylya São Paulo, irmão do também ator Irving São Paulo; veja

Faleceu nesta terça-feira (31) o ator Ylya São Paulo. Quem anunciou a notícia foi o professor, diretor e ator Anselmo Vasconcellos, que foi um dos responsáveis pela carreira do profissional.

"Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo. Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo", declarou ele.

O profissional se despediu do ator com tristeza. "Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste", declarou.

Ainda de acordo com o diretor, o motivo da morte foi o agravamento de seu quadro clínico após uma cirurgia. "[Ele estava] debilitado. Passou por longa internação no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro. Estava em casa e foi encontrado hoje pela manhã em seu apartamento pela Claudia [sua esposa] já falecido", disse.

Ylya São Paulo fez várias produções na Globo. Sua última novela foi Amor de Mãe. Ele também esteve no elenco da trama A Regra do Jogo, ambas exibidos no horário das nove.

