Dira Paes compartilha foto ao lado de Marcos Palmeira e José Loreto e web reage: "Já estou com saudades"

Às vésperas do final de 'Pantanal', Dira Paes, Marcos Palmeira e José Loreto surgem juntos em foto especial

Redação Publicado em 06/10/2022, às 13h25

A atriz Dira Paes (53) aproveitou essa quinta-feira, 6, para compartilhar uma foto belíssima ao lado dos colegas de elenco de 'Pantanal', Marcos Palmeira (58) e José Loreto (38), que vivem Zé Leôncio e Tadeu na novela.

Através do seu perfil oficial no Instagram, a atriz que interpreta Filó na novela das 21h surgiu ao lado do seu filho e do seu marido na novela e encantou a web, que já está com saudades antecipadas da trama que está na reta final.

Nos comentários, os seguidores de Dira Paes aproveitaram o espaço para deixar mensagens especiais aos atores: "Já estou com saudades", escreveu um. "Que lindos", ressaltou outro. "Foto linda!", disse o terceiro.

Confira a foto de Dira Paes ao lado de José Loreto e Marcos Palmeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes celebra fim das gravações de 'Pantanal' com elenco

Dira Paes emocionou os seguidores neste fim de semana ao compartilhar a última gravação da novela das nove, Pantanal! Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista, que dá vida a Filó na trama escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, publicou registro do último dia nos bastidores ao lado do elenco. Nas imagens, estão Marcos Palmeira, Alanis Guillen, Guito, Camila Morgado, José Loreto, entre outros artistas, além da equipe. "Fim das gravações, início da saudade #Pantanal", escreveu Dira Paes ao legendar a publicação. A produção chega ao fim no dia 07 de outubro e será substituída por Travessia.

