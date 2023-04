Diogo Vilela revela motivo de sua demissão da Globo: "Levei um susto"

Oito anos depois, Diogo Vilela revela motivo de sua saída do canal bem antes da onda atual de demissões

Quase oito anos após deixar a Globo, o ator Diogo Vilela esclareceu detalhes sobre sua demissão do canal. Responsável por sucessos como Pé na Cova e Toma Lá Dá Cá, o ator foi um dos primeiros a ser desligado da emissora em 2015.

"Fui demitido em 2015, fui um dos primeiros. Eles disseram que foi um problema financeiro, que meu salário era alto, que tinha de haver uma adequação", contou ele ao podcast Inteligência Limitada.

O ator disse que entendeu completamente a decisão e que não guarda mágoas. "Eu entendo que uma empresa queira mudar. Não fiquei chateado. Sabia que um dia aconteceria", justificou.

Mesmo assim, Diogo Vilela temeu pelo futuro. "Levei um susto porque achei que haveria renovação, eu fazia sucesso ali, mas entendi... Não me abalou como artista, mas fiquei preocupado. Era uma grande empresa. Será que se eu me desligar dessa grande empresa, eu vou continuar sendo o que amo? Porque eu nunca deixei de fazer teatro, eles me permitiam, foram gentis comigo. Eu não voltei ao teatro porque não tinha mais televisão, sempre estive no teatro. Ele é minha morada", justificou ele.

Depois de Pé na Cova, o ator só retornou à Globo para participações especiais em programas da casa.

AMIZADE

A atriz Glória Menezes (87) fez uma rara aparição em público. Ela foi prestigiar uma noite de espetáculo da peça Cauby Uma Paixão, no Teatro dos Quatro, no Rio de Janeiro, que é estrelado por Diogo Vilela (64).

Após a apresentação, Glória Menezes foi vista dando um selinho em Diogo Vilela ao ir parabenizá-lo pelo espetáculo da noite. A atriz foi ao teatro acompanhada de sua família.

Vale lembrar que Glória Menezes perdeu o marido, o ator Tarcísio Meira (1935-2021), para a Covid-19. Ele faleceu em agosto de 2021 após ser internado com complicações da doença.