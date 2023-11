Deborah Secco relembra seu primeiro papel principal em novela: "Incrível"

Em suas redes sociais, a atriz Deborah Secco relembra seu primeiro papel principal na novela 'América', que está sendo reprisada na televisão; veja!

Na última segunda-feira, 27, 'América', novela de Globo de 2005, voltou a ser exibida pelo canal Viva. A trama foi escrita por Glória Perez e trouxe os atores Deborah Secco e Murilo Benício como casal principal dessa história, que exibida em horário nobre na época.

Para celebrar a reprise da novela, a intérprete de Sol decidiu resgatar algumas fotos em suas redes sociais e animar os fãs. Em seu perfil oficial do Instagram, Deborah compartilhou alguns registros de sua primeira vez como protagonista na televisão e chamou o público para reviver esse momento com ela.

"Ontem estreou #America no @canalviva e que delícia receber tantas mensagens de vocês que lembram com tanto carinho da minha primeira protagonista no horário nobre e também quem está conhecendo minha Sol agora… Desde criança, ela sonhava em morar nos Estados Unidos e sofreu muito pra realizar esse sonho!! Vocês estão assistindo???? Vai ser incrível acompanhar essa primeira reprise com vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores comemoraram a exibição de América com a artista. "Finalmente uma reprise da minha novela favorita!!!", disse um. "América, sempre terá o meu coração", declarou outro. "Sol icônica", disparou mais um.

Além de Deborah Secco e Murilo Benício, a produção ainda contou com Edson Celulari, Mariana Ximenes, Humberto Martins, Camila Morgado, Caco Ciocler, Bruno Gagliasso, Murilo Rosa, Eliane Giardini, Christiane Torloni, Juliana Paes, Cissa Guimarães e Humberto Martins no elenco.

Confira a publicação:

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

No último dia 26, a atriz Deborah Secco completou 44 anos e ganhou uma grande festa surpresa para comemorar seu aniversário. A famosa foi surpreendida por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor, que organizaram um evento luxuoso prestigiado por familiares, amigos e famosos.

Usando um macacão de tecido aveludado e com cintilância, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global, de Elas Por Elas, caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado.

"Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.