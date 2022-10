Deborah Secco dá beijão em Jojo Todynho durante gravação no Multishow

Deborah Secco pega Jojo Todynho de surpresa ao dar um beijão nela no palco do programa Jojo Nove e Meia, do Multishow

A atriz Deborah Secco (42) agitou as gravações do programa Jojo Nove e Meia, de Jojo Todynho (25) no Multishow, ao dar um beijão na apresentadora e cantora. Durante a gravação, ela agarrou a amiga e tascou um selinho. O vídeo do momento circulou nas redes sociais nesta terça-feira, 4, e deu o que falar.

Na atração, Deborah Secco conversou com Jojo Todynho sobre fama e liberdade feminina. Em um momento da conversa, Jojo comentou: “Dizem que se a mulher fizer muito sexo, acaba ficando mais larga com o tempo”. Então, Deborah rebateu: “Não, amor. Eu sou a prova viva disso. Continuo bem justinha”.

Deborah Secco curte passeio com a filha

Há poucos dias, a atriz Deborah Secco (42) aproveitou um momento tranquilo de sua rotina para fazer compras com a filha, Maria Flor (6), em um shopping no Rio de Janeiro. As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelas lojas do local e um detalhe roubou a cena.

Mãe e filha usaram looks iguais para o passeio. As duas apareceram com um conjunto estampado, boné preto e tênis combinando. Simpáticas, elas acenaram quando viram que estavam sendo fotografadas pelos paparazzi.

