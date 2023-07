Daniela Lima faz sua estreia na GloboNews e redes sociais reagem: “É ela”

A jornalista Daniela Lima fez sua estreia no canal jornalístico GloboNews após sair da CNN e recebeu elogios nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 31, Daniela Lima fez sua estreia no canal GloboNews com o programa jornalístico “Conexão GloboNews” que vai ao ar nas manhãs. A jornalista que estava na CNN antes de se juntar ao canal afiliado da Rede Globo foi muito aclamada nas redes sociais após sua estreia.

O primeiro programa de Daniela na emissora contou com uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e conversas da nova apresentadora com as jornalistas Leilane Neubarth e Camila Bonfim.

A jornalista e apresentadora foi aclamada por seu trabalho no programa nas redes sociais. “Daniela Lima já chegou GRANDONA como sempre! Que saudade que eu estava. Bloquinho na mão, notebook na frente, um olho no telão e outro no TP. É ela! Daniela Lima, sucesso no Conexão”, escreveu um fã.

Outro seguidor ainda compartilhou um vídeo do programa em que Daniela pedia para os operadores de câmera da atração trocarem a câmera em que ela iria aparecer: “Daniela Lima que joga com o time mesmo”.

Um espectador ainda compartilhou um momento que Daniela soltou a voz enquanto comentava uma notícia com Leilane e Camila: “Daniela Lima já estreou cantando na GloboNews”.

Ainda nesta tarde, após a exibição do programa, Daniela agradeceu a audiência e elogios dos espectadores em uma postagem feita em seu Instagram. “Nasceu, gente! Muito obrigada pela torcida, pela audiência e pelas boas vibrações! Vamos juntos com esse timaço”, escreveu a jornalista na legenda dos stories com a foto dos profissionais que compõe o “Conexão GloboNews”.

Daniela Lima já estreou cantando na GloboNews 🗣️ pic.twitter.com/GmLk0jeJ4y — Գաբրիել 🇸🇪 (@vodimtenigranku) July 31, 2023

Daniela Lima que joga com o time mesmo!#conexãoglobonews



Joga na seis! pic.twitter.com/dOd00YBQkh — Gabriel Menezes (@briel_menezes) July 31, 2023

Daniela Lima já chegou GRANDONA como sempre! Que saudade que eu tavaaaaaaaaa ❤️ Bloquinho na mão, notebook na frente, um olho no telão e outro no TP. É ela! @DanielaLima_, sucesso no #ConexãoGloboNews! 🚀 pic.twitter.com/FCrNMq955m — Natan Corrêa ✶ (@natancrr) July 31, 2023

Casa nova!

Apesar de só ter estreado hoje com seu programa, Daniela já havia dado as caras na GloboNews. No início deste mês, durante o jornal das 18h, o apresentador César Tralli pediu para que Daniela aparecesse ao vivo para lhe dar as boas-vindas.

“Temos mais um nome aqui, e que nome! Se juntando ao nosso timaço, nossa família da GloboNews. Venha, Daniela Lima, por favor. Sinta-se em casa, é uma alegria ter você aqui”, disse o marido de Ticiane Pinheiro, abraçando a colega de profissão.