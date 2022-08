Da arte para vida real: A incrível história de amor de Tarcísio Meira e Glória Menezes

Saiba mais sobre a história completa do relacionamento do famoso casal da teledramaturgia brasileira

Redação Publicado em 26/08/2022, às 20h44

Por quase 60 anos, o ator Tarcísio Meira e atriz Glória Menezes viveram um lindo romance, que resultou no nascimento do único filho do casal, o também ator Tarcísio Filho.

O casal se conheceu em 1961, durante uma peça de teatro que participaram juntos. Já no ano seguinte, oficializaram o casamento. A química era tão forte entre os dois, que não demorou muito para que fossem chamados para participar da novela “2-5499 Ocupado”, da extinta TV Excelsior.

A partir disso, foram convidados para contracenar em outras produções como: “Irmãos Coragem”, “O homem que deve morrer”, “Espelho mágico”,”Torre de Babel”, “Beijo do Vampiro” e “A Favorita”.

Para vocês terem uma ideia, quando Tarcísio Meira fez par romântico com outra atriz nas telenovelas "Rosa Rebelde” e “Gata de Vision”, o público e os fãs do casal reclamaram com a emissora. Curioso, não é mesmo?

Então para saber mais sobre esse tema, ouça agora o podcast abaixo da CARAS Brasil, sua melhor fonte sobre a vida das celebridades mais importantes do mundo. Acompanhe, ainda, os principais assuntos da atualidade, entretenimento, dicas de beleza e muito mais.

Toda semana um episódio novo nas melhores plataformas de áudio do país. Clique aqui e não perca a programação completa!

Ouça o episódio:

TV / PODCAST

Maite Perroni Beorlegui, conhecida popularmente como Maite Perroni é uma estrela de grande sucesso, diretamente do México para o mundo. Desde pequena a atriz já mostrava que tinha aptidão para o meio artístico. Iniciou sua carreira participando de comerciais e publicidades, com destaque para o Disney Channel. Leia mais aqui!