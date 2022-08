Vencedora do BBB 20, Thelma Assis esbanja beleza com vestido curto e brilhante

A ex-BBB Thelminha compartilhou algumas fotos de sua viagem para Nova York e recebeu elogios ao surgir com vestido curto e brilhante

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 20h17

Nesta quinta-feira, 4, a vencedora do BBB 20 Thelma Assis compartilhou em seu Instagram alguns cliques de sua viagem para Nova York. A médica ostentou beleza ao aparecer com vestido brilhante em uma das fotos.

No carrossel composto por 10 fotos, Thelminha compartilhou nalguns momentos da viagem que está fazendo para aprender inglês.

Segurando uma taça de champagne, a ex-BBB aparceu ostentando as pernas e o corpão com um vestido curtinho, brilhante e dourado.

“Alguns registros dos vários encontros comigo mesma que tenho ao viajar sozinha”, escreveu a anestesista na legenda da publicação.

Os fãs de Thelma adoraram a publicação da vencedora do Big Brother Brasil 2020. “Maravilhosa, linda sempre”, comentou uma seguidora. E outra fã elogiou: “Você é linda, maravilhosa, deslumbrante, poderosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thelma Assis 🎭 (@thelminha)

Thelminha nos Lençóis Maranhenses!

Antes de ir para seu intercâmbio em Nova York, Thelma fez outra viagem. A ex-BBB foi ao Maranhão e esbanjou beleza ao posar nos Lençóis Maranhenses.

A viagem fez parte do evento São João da Thay, organizado pela influenciadora Thaynara OG. Para uma das festas do evento, a vencedora do BBB se vestiu de noiva.