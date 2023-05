Cuidando da própria carreira, Larissa Manoela revela divisor de águas: 'Grata'

No comando de sua carreira, atriz Larissa Manoela revela momento que dividiu sua vida

A atriz Larissa Manoela (22) revelou que houve um divisor de águas em sua carreira. Neste domingo, 21, a famosa relembrou cliques de quando interpretou Maria Joaquina em Carrossel, no SBT, e contou que a oportunidade mudou sua vida para sempre.

Cuidando de sua própria carreira, após ser empresariada pela mãe, Silvana Taques, a artista resgatou registros da novela infantil e agradeceu a oportunidade.

"Há 11 anos estreava a novela que seria o divisor de águas da minha vida. Grata por tudo que Carrossel me proporcionou, por ter dado vida a Maria Joaquina, uma personagem forte, complexa, autêntica e muito especial! Grata por ter carregado uma legião de fãs que seguem me acompanhando até hoje. Grata por marcar a minha e tantas outras gerações! VIVA CARROSSEL", disse ela na legenda.

Nos últimos dias, Larissa Manoela compartilhou uma decisão drástica que tomou em relação a sua carreira. Ela contou que agora assumiu o controle das demandas e que será sua própria empresária. Por conta disso, e de outras publicações dos pais surgiram boatos de que ela estaria com problemas familiares.

Marina Ruy Barbosa rebate alfinetadas após ser comparada com Larissa Manoela: "Quanto hate!"

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) está com novo visual! Após ficar afastada da teledramaturgia desde 2018, quando fez O Sétimo Guardião, a estrela está escalada para interpretar uma vilã na próxima trama das 7 da Globo. Com isso, para viver a nova personagem ela decidiu passar a tesoura nos fios.

Porém, o visual dela chamou a atenção por outro motivo: os fãs compararam Marina com a atriz Larissa Manoela. Vários internautas afirmaram que ela ficou parecida com a noiva de André Luiz Frambach (26), inclusive uma página que fala sobre a vida dos famosos também comparou Marina com Larissa.

"Recentemente, a Marina Ruy Barbosa apresentou seu novo cabelo para viver uma futura personagens nas novelas, mas a mudança gerou críticas por não ter inovação e a atriz nunca ter pintado o cabelo para viver novas personagens. O que acham?", escreveram no perfil.

Marina Ruy Barbosa fez questão de responder a publicação: "Quanto hate, hein, meus amores", disparou ela em tom de deboche.