Sonia Abrão alfineta Larissa Manoela após rompimento com a família: “Cruel”

Apresentadora Sonia Abrão dá opinião sincera sobre atitude de Larissa Manoela, que cortou as relações empresariais com seus pais

A apresentadora Sonia Abrão (59) decidiu opinar sobre uma polêmica envolvendo a atriz Larissa Manoela (22) durante o programa da RedeTV ‘A tarde é sua’ da última quinta-feira, 18. Sem medir as palavras, a comunicadora alfinetou a artista, que rompeu as relações empresariais com seus pais recentemente.

Tudo começou quando Larissa anunciou uma novidade em suas redes sociais: ela passou a gerenciar sua própria carreira, que antes era administrada pela mãe, Silvana Taques. Após a publicação, os pais da atriz chegaram a publicar algumas frases enigmáticas sobre ingratidão, que foram vistas como indiretas para a filha.

Em meio a polêmica, Larissa não publicou uma homenagem para Silvana no Dia das Mães e Sonia Abrão lamentou a atitude: "A Larissa Manoela tirou os pais da gestão de sua carreira, coisa que eles faziam desde que ela pequena. É um choque. Não teve troca de mensagens de amor nem no dia das mães”, a apresentadora opinou.

“Ela não publicou uma linha nesse dia das mães. Tem mensagem de amor para o namorado para tudo que é lado, mas para a mãe não teve”, Sonia criticou e declarou apoio aos pais da artista: “A carreira foi os pais que cuidaram e não dá para dizer que não cuidaram bem, porque olha onde essa menina chegou”, elogiou.

Para finalizar, Sonia alfinetou a atriz: "Você vai ter filhos um dia e vai entender. Só aí você vai conseguir entender direito essa questão, a dimensão da preocupação dos seus pais. [...] Quer mais liberdade? Tudo bem, é um direito seu! Mas saiba fazer isso de maneira mais humana. Não mandar uma mensagem para a mãe, no dia das mães, eu achei cruel", ela concluiu a declaração.

Larissa Manoela ignora polêmica e surge deslumbrante:

Larissa Manoela decidiu não se pronunciar sobre a polêmica familiar, e seguiu a vida! Nesta sexta-feira, 18, a atriz surgiu sorrindo e posando para fotos com um vestido branco longo: “Sorrir... onde quer que eu vá”, escreveu a estrela da novela “Além da Ilusão” na legenda da postagem contendo seis fotos deslumbrantes.