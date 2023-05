Marina Ruy Barbosa passa a tesoura no cabelo e exibe o resultado para nova novela

Prestes a voltar às novelas, Marina Ruy Barbosa arrasa ao exibir o seu novo corte de cabelo

A atriz Marina Ruy Barbosa (29) está com novo visual! Nesta sexta-feira, 19, ela revelou que passou por uma transformação no corte do seu cabelo. Ela estava com os fios compridos, chegando perto de sua cintura, e decidiu passar a tesoura nas madeixas.

Agora, a estrela está com o cabelo pouco abaixo dos ombros e em um corte reto. A estrela manteve o tom ruivo do seu cabelo que já é a sua marca registrada.

“Novo look para uma nova personagem”, disse ela na legenda.

A atriz voltará às novelas em breve. Ela está escalada para interpretar uma vilã na próxima trama das 7 da Globo, chamada Fuzuê. Ela está longe da teledramaturgia desde 2018, quando fez O Sétimo Guardião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa faz desabafo sobre rumores da vida amorosa

Em entrevista na Revista CARAS, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) abriu o jogo sobre o que sente ao ver as especulações sobre a vida amorosa circulando pela internet. Solteira, ela rebateu os rumores questionando quem é o novo interesse amoroso dela. "O tempo todo surge algo. Eu sinto, por exemplo, que não posso ter um amigo homem porque sempre vão associar a romance. E é chato isso. Até mesmo porque, quando eu namoro, eu não escondo. Sinto como se existisse uma patrulha para saber da minha vida amorosa e não vejo essa necessidade. Sou reservada e sinto que fiquei ainda mais nos últimos anos, porque chega um momento em que é cansativo ter que explicar ou desmentir algo. Às vezes, só quero viver a vida normalmente. Entendo a curiosidade, mas não quando ela vira invasão", disse ela.

Então, ela foi questionada sobre os rumores de que teria vivido um affair com Enzo Celulari e o fato de não ter comentado sobre isso. "Quando falo de vida afetiva, para confirmar ou desmentir, todas as outras coisas que eu digo perdem valor. Por isso, eu prefiro falar do trabalho, das coisas que são preciosas para mim", declarou, e completou: "Quando se é uma pessoa pública, as pessoas acham que podem falar o que quiserem de você. E também inventam muitas coisas que outras pessoas acreditam ser verdade. Acho que essa é a maior dificuldade. Lidar com as mentiras que inventam… Eu amo o que faço, mas ser uma pessoa pública já me trouxe muito sofrimento. É que na balança, não estou falando de dinheiro e fama, mas da profissão, ela ainda fala mais alto", afirmou.