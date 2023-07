Corajosa, Priscila Fantin faz relato polêmico dos bastidores do Dança: "Interferência"

Priscila Fantin faz relato polêmico de tudo o que aconteceu nos bastidores; mesmo assim, ela foi campeã

A atriz Priscila Fantin deixou os fãs surpresos nesta semana ao publicar um longo texto nas redes sociais no qual contou tudo o que rolou nos bastidores do Dança dos Famosos. Dez dias após a vitória no quadro, ela resolveu desabafar.

Sem citar situações em específico, ela impressionou com a franqueza de seu texto. Isso porque ela revelou detalhes sobre os bastidores que os fãs não sabiam, como a existência de interferências nas coreografias.

"Eu estava louca para dançar tango e o Rolon gafieira! Nossa primeira apresentação juntos foi de piseiro (com o dedão do pé em carne viva) e minutos antes de entrarmos, ele me disse que seu maior sonho era ganhar o 'Dança dos Famosos'. Naquele momento passou a ser o meu também e prometi que faria de tudo para realizá-lo. Só não iria contra os meus princípios, claro", começou ela.

Fantin disse que precisou enfrentar muitos obstáculos durante a competição. "Nos mantivemos fiéis ao tempo de ensaio dentro das mediações do reality (significa que não fizemos ensaios extras, o que, por regra, é proibido). Passamos, a cada semana, por provações que desanimavam, mas persistíamos em nosso propósito. Nossas músicas eram sempre as mais rápidas, exigindo maior quantidade de passos e muita agilidade, dificultando a qualidade dos movimentos", afirmou.

Foi então que ela expôs uma polêmica. "Chegamos na semifinal e tivemos não só uma, mas duas interferências cenográficas que pediam o uso de maior espaço para dançar (o palco inteiro + a esteira) e a sincronização com os movimentos gravados (telões). Assim alcançamos a final, com resiliência, muito suor e, principalmente, fé", continuou.

No relato, ela ainda disse que precisou mudar um dos trechos da coreografia apenas no finalzinho de seus ensaios. "Recebemos a música para coreografar a gafieira com 15 segundos de 'samba de roda' no meio. Ensaiei essa cadência de samba por 5 dias e consegui alcançar um ótimo nível. Mas… esse trecho foi trocado para 'samba de bateria' quando só me faltava UMA hora de ensaio total. Eu nunca havia sambado antes. E é exatamente por tudo isso que sou tão grata pela oportunidade de ter participado de um programa que tanto me fortaleceu internamente. Confirmei que posso acreditar na minha capacidade, na minha intuição, na minha entrega e que a ética sempre prevalece quando chega no fim da história. Dedico essa vitória a todos que lutam diariamente e não sucumbem diante de dificuldades ou injustiças. Acreditem nos seus sonhos! Ao mestre Rolon Ho deixo a famosa frase: 'sonho que se sonha junto é realidade'. Meu muito obrigada a todos os que acreditaram e torceram por mim", completou.

Veja:

Entrevista exclusiva

Campeã do Dança dos Famosos 2023, Priscila Fantin (40) não tem dúvidas de seu esforço e comprometimento durante o quadro do Domingão com Huck. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista abriu o coração e comentou como superou obstáculos pessoais e do próprio jogo, para conquistar sua vitória. "Sei que tivemos nosso mérito", declarou.