Como será a volta de Angélica para a Globo? Ela conta spoiler

Angélica já terminou de gravar o programa que vai marcar a sua volta para a Globo

A apresentadora Angélica já está na reta final da preparação para o seu retorno para a Globo. Longe da emissora desde 2020, quando comandou o Simples Assim, ela volta ao canal com um novo programa, chamado Angélica: 50 e Tanto, que será exibido no Fantástico, no GNT e no Globoplay.

A nova atração ainda não teve a estreia revelada, mas vale lembrar que ela completa 50 anos de vida em novembro. No programa, ela recebe convidadas na sala de sua mansão no Rio de Janeiro para conversas sobre a vida. A atração promete ser intimista e mostrar a história de Angélica como pano de fundo das conversas.

Em entrevista no UOL, ela contou que tudo já foi gravada e está na fase de edição. "Vocês vão amar. Eu amei fazer e já gravamos tudo. Vi agora a edição de um dos episódios. São cinco episódios. Estou muito feliz. Estou rodeada de mulheres fortíssimas, maravilhosas, lindas, e muitas histórias para contar. E eu estou podendo contar a minha história e dividir com elas. Vocês vão adorar as convidadas. A gente vai reviver junto um pouco da minha história, mas como eu estou já muito tempo nessa vida, cada coisa que acontece ali vai fazer com que cada um que estiver assistindo lembre também um pouco da sua história. É muito legal rever momentos, foi uma super sessão de terapia gigantesca e maravilhosa”, disse ela.

Vale lembrar que Angélica encerrou o contrato fixo com a Globo em março de 2020. Anos depois, ela falou sobre o motivo para ter saído da emissora. “Começaram a mudar as coisas e comecei a não me encaixar em alguns projetos. Ficou um casamento sem graça… Estrelas acabou… Eu estava nessa onda de fazer algo mais volta para outro tema e ninguém de lá comprou muito essa ideia. Então assim foi acabando, quando foi já tinha saído. Hoje acho que foi bem legal, porque foi indo aos poucos”, disse ela no podcast Quem Pode, Por. Nesse meio tempo, ela fez uma atração no HBO Max, chamado Jornada Astral, e agora volta à Globo.

View this post on Instagram A post shared by SPLASH UOL (@splash_uol)

A trajetória de Angélica na TV

A apresentadora Angélica apareceu na TV pela primeira vez no programa do Chacrinha aos 6 anos de idade, quando foi eleita a criança mais bonita do Brasil. Porém, a carreira dela começou apenas em 1987, quando foi descoberta por Mauricio Sherman para fazer a sua estreia na Rede Manchete nos programas Nave da Fantasia e Shock. Além disso, ela substituiu Xuxa no Clube da Criança naquele mesmo ano e comandou o Milk Shake.

Em 1993, Angélica foi para o SBT e comandou o Casa da Angélica, Passa ou Repassa e TV Animal. A ida dela para a Globo aconteceu em 1996 e ela fez uma trajetória de sucesso na emissora, com os programas Angel Mix, as novelinhas Caça Talentos, Flora Encantada e Bambuluá, TV Globinho, Video Game, Fama, Estrelas e Simples Assim.