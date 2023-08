Angélica retorna à Globo com projeto em comemoração aos seus 50 anos

Apresentadora Angélica anuncia volta à Globo com série no Globoplay e GNT com previsão de estreia para o mês de seu aniversário

A apresentadora Angélica animou os fãs ao anunciar durante a madrugada desta terça-feira, 15, que está retornando a TV Globo com um projeto em comemoração aos seus 50 anos, completados em novembro!

Sem contrato fixo com a emissora, a esposa do comandante do Domingão, Luciano Huck, vai estrear a série Angélica: 50 e Tanto, parceria da Globoplay e do canal GNT, que também será exibido no programa Fantástico. O projeto, que contará com cinco episódios, vai abordar momentos marcantes e inéditos da sua trajetória e a loira vai receber mulheres que tiveram experiências parecidas com as dela.

"Tem alguém acordado aí? Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama", revelou Angélica em publicação no seu Instagram.

"Obrigada à minha equipe amada e por todos envolvidos nesse projeto que está sendo tão especial pra mim", disse ainda na legenda das fotos em que aparece usando um macacão verde de cetim.

Vale lembrar que a volta de Angélica a Globo acontece após três anos do projeto Simples Assim, que durou só uma temporada. A apresentadora comandou o Estrelas por 12 anos na emissora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GNT (@gnt)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica mostra comemoração de 85 anos de seu pai

O pai da apresentadora Angélica, Francisco Ksyvicks, está comemorando seu aniversário de 85 anos nesta quinta-feira, 10. Em sua rede social, a loira compartilhou uma foto do senhor celebrando mais um ano de vida e encantou.

Com balões de números, exibindo sua idade, e segurando um bolo de brigadeiro, o aniversariante apareceu sorridente festejando o novo ciclo. A esposa de Luciano Huck aproveitou o clique fofo para se declarar para ele. "O dia é todo dele. Meu pai, guerreiro! Nosso exemplo de amor a vida, resiliência, foco, honestidade e determinação! Saúde, saúde, saúde! Nós te amamos! Vamos celebrar. 8.5", escreveu Angélica.