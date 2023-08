Com ‘Fuzuê’, Ary Fontoura comemora marco de 50 novelas na Globo: “Sucesso”

Ary Fontoura relembra trajetória na Globo e aposta em sucesso de nova novela durante coletiva de imprensa de ‘Fuzuê’

O ator Ary Fontoura comemorou seu retorno triunfal às telas da Globo após um período afastado durante a coletiva de imprensa da nova novela das sete, ‘Fuzuê’, que contou com participação da CARAS Digital. Aos 90 anos, o veterano celebra a marca impressionante de sua 50ª novela na emissora e apostou no sucesso da trama.

“Essa deve ser a novela de número 50 que tô fazendo, tô aí desde que a Globo foi fundada, e eu acho que eu posso lançar aqui um presságio meu, acho que essa novela vai ser um sucesso, ela tem todos os componentes indispensáveis para agradar o público, remonta todas as novelas já feitas em um horário maravilhoso”, Ary apostou.

O veterano ainda mandou um recado para o público: “Se você busca diversão, é uma novela com toque de sonho, de magia, o autor Gustavo Reiz é um rapaz absolutamente observador, amante de novela que captou uma série de recursos que são indispensáveis para que a gente realize um trabalho legal”, elogiou o ator.

Ary deu um pequeno spoiler e disse que a Fuzuê lembra a novela dos anos 80, ‘Guerra dos Sexos’, além de revelar detalhes sobre seu personagem: “Fuzuê é sinônimo de alegria, de confusão, de muita dança e é onde estou inserido, no cabaré do Seu Lampião, o Lumiére, que insiste em dizer que tem descendência francesa, embora ninguém acredite”, contou.

“Ele dirige o Beco do Gambá, onde todos vão para se divertir e expor seus problemas, cenário importante, essencialmente de comédia e muito divertido (...) Tudo pensando no público! Quem trabalha tem o maior respeito, é para vocês que estamos fazendo esse trabalho. Fuzuê é amor da parte de quem faz e será da parte de quem verá”, concluiu Ary.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Ary Fontoura causa ao se vestir de rosa:

Além de ser um grande sucesso nas telinhas, Ary Fontoura também é um fenômeno nas redes sociais! Na semana passada, o ator divertiu seus seguidores ao entrar na tendência do universo cor-de-rosa e surgir vestido de Barbie, por conta do lançamento do filme da boneca. Confira os registros!