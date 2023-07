Ary Fontoura causa ao se vestir de rosa: 'Vovó Barbie'

Aos 90 anos, Ary Fontoura causa ao entrar na onda do momento e se vestir de Barbie; veja o vídeo

O ator Ary Fontoura fez sua versão da Barbie e divertiu com o resultado. Nesta sexta-feira, 21, o artista compartilhou um vídeo caracterizado e chamou a atenção ao aparecer maquiado com uma peruca loira.

Além do adereço e da pintura no rosto, feita exageradamente, o famoso ainda surgiu com um look todo rosa para entrar na onda dos últimos dias. Aos 90 anos, Ary Fontoura contagiou os internautas e mostrou muita animação ao participar da modinha do momento.

"Mas o que está acontecendo aqui? Vovó Barbie sem limites! Essas trends", brincou ele ao fazer sua versão da vovó da boneca. Nos comentários, os internautas admiraram. "Amei, incrível", escreveu a cantora Simony. "A melhor avó de todas as Barbies", aprovaram.

Leia também:Barbie: estreia tem caos, pai de vestido, cueca e evangélicos decepcionados

Nesta sexta-feura, 21, Ana Maria Braga também deu o que falar ao aparecer no Mais Você como uma Barbie. Toda de rosa, a loira surpreendeu com a transformação para virar a boneca.

Veja o vídeo de Ary Fontoura de Barbie:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Fontoura (@aryfontoura)

Ary Fontoura revela motivo para abraçar carreira na web: "Me comovo só de lembrar"

Conhecido por estrelar novelas de sucesso da TV Globo, o ator Ary Fontoura surpreendeu os fãs após decidir iniciar sua carreira nas redes sociais. Durante a pandemia, o artista aproveitou o tempo livre no isolamento e se destacou entre outros famosos, sempre entregando conteúdo divertido.

Em entrevista à CARAS Brasil, o global, que possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, disse que tinha resistência com o assunto e só mudou de ideia com o início da pandemia. Segundo Ary Fontoura , o período proporcionou a oportunidade de divertir outras pessoas que, assim como ele, passavam por um momento difícil.

"As pessoas vieram para mim e eu fui até elas. Achei que humanizar a minha página era a coisa mais importante que tinha e realmente foi. Eu tive demonstrações evidentes de pessoas que eu até me comovo quando lembro certas coisas", disse ele, que constantemente recebia mensagens tocantes dos fãs.