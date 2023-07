Ana Maria Braga surpreende com transformação no visual: “A própria Barbie”

Ao vivo no ‘Mais Você’, Ana Maria Braga se transforma em ‘Barbie Humana’ e impressiona telespectadores; veja vídeo

A apresentadora Ana Maria Braga não saiu ilesa do lançamento do filme da Barbie! Nesta sexta-feira, 21, a loira surpreendeu os telespectadores do ‘Mais Você’ na Globo ao passar por uma transformação radical no visual e aderir ao universo cor-de-rosa. A comandante da atração surgiu caracterizada como a boneca da cabeça aos pés!

Ana Maria entrou na tendência ‘Barbiecore’ e surgiu belíssima com um conjunto de blusa e saia cor-de-rosa. Monocromática, a apresentadora também elegeu um chapeuzinho no maior estilo Barbie para complementar o look. Por fim, ela abusou da beleza ao apostar em uma peruca loira longa para ficar igual a boneca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

O Paçoca, o cachorrinho de Ana, não ficou de fora da tendência e posou no colo da apresentadora com uma roupinha rosa. No estúdio, Ana também colocou uma caixa de boneca gigante: "Ai, ai, Lourinho. Essa vida de boneca dentro da caixa é engraçada. Está quente lá dentro”, ela explicou.

“Eu não podia perder essa oportunidade de me sentir a própria Barbie. [...] São dias muito especiais para quem é apaixonado pela boneca”, a apresentadora falou sobre o lançamento do live action na última quinta-feira, 20. O filme, que é dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, lotou os cinemas com pessoas vestidas de rosa.

Ana Maria Braga faz Globo faturar R$ 13 milhões em um dia do 'Mais Você'

Essa não foi a única vez que Ana Maria Braga se fantasiou de um personagem. Recentemente, a loira surpreendeu e fez a Globo faturar uma bolada ao surgir vestida de homem-aranha. A ação foi para divulgar o longa Homem-Aranha no Aranhaverso, que foi exibido pela emissora na faixa da Sessão da Tarde. Segundo informações do 'A tarde é sua', a emissora recebeu R$ 13 milhões pela publicidade.