Aos 90 anos, Ary Fontoura diverte fãs com fantasia para o Carnaval: ''Fiquei muito sensual''

Já tá no clima!

Queridinho da web, ator Ary Fontoura compartilha vídeo em que aparece usando fantasia de borboleta e arranca risadas de famosos e fãs

O ator Ary Fontoura (90) mostrou que já está no clima de Carnaval e arrancou risadas dos seguidores nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10!

Queridinho na web, o veterano compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram em que aparece usando uma fantasia de borboleta na cor vermelha, com direito a saia de tule, asas e adereço na cabeça.

No registro, esbanjando bom humor, ele disse: "Me convidaram para desfilar em um bloco de rua. Disseram que iam mandar a roupa. Olha a roupa que mandaram! Como é que uma pessoa de 90 anos vai sair desse jeito? Se bem que fantasiado de borboleta, quem é que vai me reconhecer?", questionou.

"Nossa fiquei muito sensual. E vocês já tão prontos??? A felicidade mora aqui", escreveu Ary Fontoura ao legendar a publicação.

Nos comentários do post, os fãs se divertiram e famosos também se contagiaram pela alegria de Ary. "Hahahah também queroooo", disse Cleo. "Tá lindo", elogiou Thelminha. "Você está pronto para todos os blocos e também para a Sapucaí", comentou Eri Johnson. "Você é incrível, o melhor da Internet!!!!", destacou Caio Blat. "Pura sensualidade e charminho", falou Renata Banhara."Ehhhhhh borboleta linda e vermelha kkkkk", comentou Elizabeth Savala.

Ary Fontoura, que começou na internet durante a pandemia de covid-19, acumula mais de 4,5 milhões de seguidores na rede social, onde costuma compartilhar vídeos criativos sobre a rotina em casa.

Confira a fantasia de Ary Fontoura:

Ary Fontoura completa 90 anos e recebe carinho de famosos

O ator Ary Fontoura completou 90 anos de vida no dia 27 de janeiro e comemorou a data com muita animação.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou um vídeo segurando um lindo bolo de aniversário, e bastante sorridente, cantou o 'Parabéns pra você'. Depois, ele fez um agradecimento. "Beijos para todos. Muito obrigada por tudo. Obrigado por 4,5 milhões de seguidores. Eu agradeço a Deus por me dar saúde e agradeço sempre por vocês estarem juntos", disse Ary na gravação.

