Ary Fontoura revela motivo para abraçar carreira na web: "Me comovo só de lembrar"

Ator Ary Fontoura passou a investir na carreira de influencer após o início da pandemia

Conhecido por estrelar novelas de sucesso da TV Globo, o ator Ary Fontoura (90) surpreendeu os fãs após decidir iniciar sua carreira nas redes sociais. Durante a pandemia, o artista aproveitou o tempo livre no isolamento e se destacou entre outros famosos, sempre entregando conteúdo divertido.

Em entrevista à CARAS Brasil, o global, que possui mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, disse que tinha resistência com o assunto e só mudou de ideia com o início da pandemia. Segundo Ary Fontoura , o período proporcionou a oportunidade de divertir outras pessoas que, assim como ele, passavam por um momento difícil.

"As pessoas vieram para mim e eu fui até elas. Achei que humanizar a minha página era a coisa mais importante que tinha e realmente foi. Eu tive demonstrações evidentes de pessoas que eu até me comovo quando lembro certas coisas", disse ele, que constantemente recebia mensagens tocantes dos fãs.

O artista ainda relembrou um momento que passou a receber uma série de mensagens de pessoas impactadas por seu conteúdo. Ele disse que ao conversar com os fãs, sentiu de perto a importância de seu trabalho nas redes sociais.

"Nessas horas você vê o quanto é importante uma opinião que você vai dar [na internet] e o quanto era importante a página", disse ele, que celebrou o privilégio de ter passado pela pandemia sem muitos transtornos: "Essas pessoas precisavam ter pelo menos uma palavra de incentivo, de entusiasmo, para elas entenderem que vale a pena viver".

PRIMEIRO DESFILE NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

No último final de semana, Ary Fontoura marcou presença na Marquês de Sapucaí, local que adora frequentar durante o Carnaval. Ele contou à CARAS Brasil que, apesar de já ter desfilado no passado, gosta mesmo é de assistir o espetáculo direto do camarote.

"Já desfilei uma vez em homenagem ao Boni, quando ele estava saindo da Globo e todas as pessoas do elenco foram prestar essa homenagem a ele. Mas eu não gostei não, a gente fica muito preso e o pessoal que fica lá na frente se diverte muito mais. Não foi aquela emoção que é assistir", disse ele.

Questionado sobre ter escola de preferência, Ary confessou que não se importa muito com isso e prefere se divertir assistindo. "Futebol eu só gosto no segundo tempo, não tenho time, escolho na hora. Me divirto muito", brincou ele que completou: "Gosto mais de observar".