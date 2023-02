Sucesso na web, Ary Fontoura justifica fama de influencer: "Tudo está envelhecendo"

Aos 90 anos, ator Ary Fontoura virou um verdadeiro fenômeno da web com suas postagens divertidas

Em pleno os 90 anos e mais de 70 anos de carreira, o ator Ary Fontoura se viu 'trocando de carreira' e fazendo o maior sucesso nas redes sociais nos últimos anos. Desde que decidiu investir no mundo dos influenciadores, o artista veterano tem virado um verdadeiro fenômeno da web .

Em entrevista à CARAS Brasil, Ary Fontoura comentou sobre ter focado em sua carreira na internet apenas durante a pandemia e revelou que ficou um pouco resistente no início, mas logo em seguida acabou se rendendo de vez às novas plataformas de comunicação.

"Eu pensei: 'só vou fazer se eu puder realmente me comunicar com as pessoas'. Porque hoje em dia tudo está envelhecendo com rapidez em demasiada, telegrama não se recebe mais, máquina de datilografia... agora faço tudo pelo computador", iniciou ele, que não queria ter um perfil no Instagram apenas para postar fotos de viagens.

Sem encontrar muitas dificuldades em sua adaptação, o global contou que apenas seguiu um caminho natural enquanto artista apaixonado pelo entretenimento. " Talvez isso não seja tão difícil, porque eu sempre fiz comédia e sempre tive uma câmera na frente . O celular substitui tudo e passou a ser importante", disse.

O ator ainda destacou o quanto o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos têm permitido a entrega de conteúdo de qualidade na internet, tal qual o que é produzido dentro de estúdios gigantescos na própria TV Globo.

"Tudo que se faz lá dentro, pode ser feito no celular. Claro, com suas ressalvas. Embora os ambientes sejam restritos, é uma cena que você está praticando como se estivesse fazendo uma novela ou cinema. Enfim, unifica", argumentou.

No último ano, Ary Fontoura foi destaque no prêmio Melhores do Ano da TV Globo, o qual concorreu na categoria Personalidade Digital. Apesar de ser um verdadeiro sucesso, ele acabou perdendo o troféu para Juliette Freire, vencedora do BBB 21.

Ainda durante o bate-papo, o ator comentou sobre os planos futuros dentro da TV Globo. Ele brincou que, infelizmente, não vai estar na próxima novela de Walcyr Carrasco, Terra e Paixão, mas logo os fãs deverão acompanhá-lo em uma novela da emissora carioca. Apesar de não ter dado muitos detalhes, o ator deve estar em Fuzuê, produção das 19h que estreia no final do ano.