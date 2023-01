Com cliques raros, Regiane Alves relembra primeira novela na Globo: "Faz 23 anos"

A atriz Regiane Alves recordou algumas fotos de sua personagem na novela 'A Muralha', sua primeira novela na Globo

Regiane Alves (44) surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 4, ao recordar uma sequência de cliques raros.

No feed do Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos de sua primeira personagem em uma novela da Globo. Ela estreou na TV há 23 anos, na novela A Muralha, interpretando a jovem Rosália Olinto.

"O primeiro trabalho a gente não esquece né? A Muralha foi a minha estreia na @tvglobo e hoje faz 23 anos que estreou", celebrou a artista no começo da legenda da postagem.

No folhetim, Regiane trabalhou ao lado de grandes artistas como Leandra Leal, Vera Holtz e Matheus Nachtergaele, que também aparecem nos registros. "Lá conheci pessoas que me ensinaram tanto, amigos talentoso que admirei e que continuo admirando. @leandraleal @veraholtz, @mathnachtergaele e Mauro Mendonça, vocês moram no melhor lugar do meu coração", completou.

Vale dizer que a atriz está no elenco da próxima novela das 19h da Globo, Vai na Fé. Nas redes sociais ela deu detalhes sobre a personagem. "Apresento a vocês a Clara, minha personagem na novela Vai na Fé. Ela é uma mulher que representa tantas mulheres na nossa sociedade que passam ou já passaram por um relacionamento abusivo e infelizmente não encontram muita saída para essa situação. Autoestima baixa, sem muita perspectiva, quem já não passou um relacionamento ou situação dessas? Adoro interpretar personagens complexas e acredito que ela vai ajudar muitas mulheres! Não vejo a hora de vocês assistirem", detalhou.

Confira as fotos da primeira personagem de Regiane Alves na Globo:

