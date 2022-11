Colunista dá nota zero para escalação de Jade Picon em 'Travessia': ''Sem experiência''

Atuação de Jade Picon em papel central na novela das nove sofreu novas críticas e recebeu nota zero de colunista renomada

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 11h04

A escalação de Jade Picon (21) em Travessia, novela escrita por Gloria Perez (73), recebeu novas críticas na web. Nesta sexta-feira, 04, quem deu sua opinião sobre a escolha da autora foi a colunista do Jornal O Globo, Patrícia Kogut.

Em sua rede social, a jornalista compartilhou uma nota zero para a escalação da ex-BBB para um papel tão importante na trama das nove.

"0 para a escalação de Jade Picon para um papel tão central na novelas das 21h", começou dizendo. E explicou: "Sem experiência alguma como atriz, ela não poderia ter começado assim".

Patrícia Kogut, que já havia criticado o sotaque carioca da influenciadora em algumas cenas, então completou sua opinião: "Desde a estreia houve cenas constrangedoras".

Nos comentários do post opinativo, os internautas também disseram o que pensam sobre a novela. "Nota 0 para a novela toda né...", disseram. "Acho que a autora arriscou demais... Jade podia ter começado sim, mas não em um dos papéis principais", falou uma seguidora.

Em coletiva da novela, Jade Picon comentou como lida com as crítica sobre atuar pela primeira vez. "Quando essa oportunidade chegou assim pra mim já imaginei que ia ser algo que gerasse isso, independente do que eu escolhesse fazer na minha vida, vai ter gente falando bem ou mal, já to acostumada, desde os 12 anos, desde que eu to na internet, mas eu jamais deixaria de aproveitar a oportunidade como essa que é a maior que apareceu na minha vida, não poderia tá mais feliz de tá nesse processo por conta do que as pessoas fossem dizer, respeito muito a profissão", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coluna Patrícia Kogut (@colunapatriciakogut)

Mel Maia critica atuação de Jade Picon

A atriz Mel Maia (18) deu o que falar ao fazer um comentário sobre a atuação de Jade Picon na novela das nove escrita por Gloria Perez, Travessia.

Em uma rede social, a jovem, que iniciou na televisão em Avenida Brasil, acabou revelando sua opinião sobre o desempenho da ex-BBB em sua primeira novela

"Desejo tudo de bom pra ela! Mas só quem entende de atuação DE VERDADE vê que... né?!", falou Mel Maia e escreveu uma carinha de triste ao final da frase dando a entender que estava fazendo uma crítica à atuação da influenciadora.

