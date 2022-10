Colegas de elenco em 'Travessia', Giovanna Antonelli reage à fala homofóbica de Cassia Kis

Giovanna Antonelli, a delegada Helô em 'Travessia', se surpreende com comentário homofóbico da atriz Cassia Kis; outros famosos também comentaram

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 11h13 - Atualizado às 11h50

A atriz Cassia Kis (64) foi alvo de críticas nas redes sociais após um comentário preconceituoso durante uma live com a jornalista Leda Nagle (71).

Durante o papo, a veterana afirmou: "Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?".

A atriz Giovanna Antonelli (46), que também faz parte do elenco da novela das nove Travessia, de Gloria Perez (73), comentou sobre a fala homofóbica de Cassia. Colegas de trabalho, Giovanna ficou chocada ao ver a matéria publicada por Hugo Gloss.

Na tarde de quinta-feira, 27, a atriz reagiu ao comentário de Cassia. "Meu Deus", escreveu Giovanna, acrescentando um emoji de cara espantada. "Decepção enorme", disse Alice Wegmann. "Eu acho o argumento “casais homossexuais não podem gerar filhos” interessante. Esse pessoal da fiscalização do amor alheio por acaso tá defendendo teste de fertilidade pra celebração de uniões heteroafetivas? Não tá, né? Tá questionando a decisão pelo celibato dos padres e freiras católicos? Também não. Porque o problema deles não é esse. O problema deles deve ser a frustração terrível com a própria existência que faz a atenção se voltar pra felicidade alheia, como se atacar o amor do outro pudesse trazer algum consolo pra própria dor. São agentes da tristeza. Cavaleiros da infelicidade", disparou Gabriela Prioli. "Triste fim", disse Maria Gadú. "Horror", lamentou Amora Mautner.

A emissora Globo se pronunciou sobre a fala de Cassia: "A Globo tem um firme compromisso com a diversidade e a inclusão e repudia qualquer forma de discriminação".

Vale destacar que não é a primeira polêmica que Cássia Kis se envolve em polêmica desde que começou as gravações da novela das nove. Boatos de que, nos bastidores da trama, a veterana chegou a fazer uma campanha a favor de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da república. Os demais atores acabaram se afastando e evitam o contato nos Estúdios Globo. Segundo informações do Splash, Cassia pede orações para que Lula não ganhe as eleições e encaminha notícias relacionadas à política.

