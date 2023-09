Cléber Machado assina contrato com o SBT: "Me sentindo em casa"

Nas redes sociais, o narrador Cléber Machado falou sobre assinar contrato com o SBT

Cléber Machado é o mais novo contratado do SBT! O narrador esportivo, demitido da TV Globo em março após 35 anos, assinou o contrato com a emissora de Silvio Santos. Ele fará parte do time fixo de narradores e apresentadores do canal.

Nesta sexta-feira, 1º, o perfil oficial do SBT no Instagram postou fotos do comunicador assinando o contrato ao lado de Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, e comunicaram a novidade aos seguidores.

"Tem reforço na área! O renomado narrador e apresentador Cleber Machado, uma das vozes mais icônicas da televisão brasileira nas transmissões esportivas e programas dedicados ao esporte, acaba de assinar contrato com o SBT para integrar a equipe de narradores e apresentadores do canal #SBTSports", diz a postagem.

Depois, Cléber também celebrou o novo contrato em suas redes sociais. "Sextou com novidades", disse ele ao postar um vídeo na nova casa. "Tudo assinado. Já me sentindo confortavelmente em casa", afirmou o narrador a legenda da publicação.

Após sair da Globo, Machado chegou a ser contratado pela Record TV para narrar as partidas decisivas do Campeonato Paulista. Depois, ele narrou alguns jogos da Copa do Brasil no Prime Vídeo. Tanto na emissora de Edir Macedo, quanto na plataforma de streaming, ele tinha acordo por narrações.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SBT Sports (@sbtsports)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleber Machado (@oficial_clebermachado)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cleber Machado (@oficial_clebermachado)

Cléber Machado expõe detalhes sobre sua demissão da Globo

O narrador esportivo Cléber Machado decidiu usar sua participação no podcast PodPah para abrir o jogo e contar mais detalhes de sua demissão da emissora carioca de televisão, TV Globo, depois de 35 anos de casa. O jornalista expôs como descobriu a notícia de que seria mandado embora da vênus prateada e brincou sobre o real motivo que fez a empresa solicitar que ele deixasse o cargo. Confira!