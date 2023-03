Sem espaço, Cléber Machado é Demitido da Rede Globo após 35 anos

Narrador esportivo Cléber Machado é mandado embora de emissora carioca após 35 anos por falta de espaço

Nesta quarta-feira, 22, um dos principais narradores esportivos do momento, o jornalista Cléber Machado (60), acabou sendo demitido da Rede Globo. A emissora carioca está em um processo de reformulação na área esportiva.

Cléber estava na casa desde 1988, ou seja, 35 anos trabalhando na emissora carioca. Então, depois de mais de três décadas, a vaga de narrador para os jogos de times paulistas está aberta na grade da Rede Globo.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro”, afirmou a Rede Globo, em nota.

“Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval”, continuaram.

“Grande profissional, Cléber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. O vínculo fixo dele com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro”, finalizaram.

Cléber Machado deixa a Rede Globo após perder espaço na grade de comentaristas e narradores. O jornalista ficou de fora da escala de equipe que viajou para o Catar para transmitir a Copa do Mundo de 2022 presencialmente. Além disso, nos últimos anos, ele acabou perdendo espaço nos principais torneios de futebol para Luís Roberto.

Globo demite ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo

Ainda nesta semana, a Globo já havia mostrado que estava reformulando o meio esportivo de sua empresa. Depois de 35 anos, a emissora carioca acabou com a Central do Apito, onde juízes de futebol aposentados participavam das transmissões de jogos de futebol para dar uma visão mais técnica das regras do esporte. Além de demitir os dois principais ex-árbitros que faziam parte desta iniciativa: Sandro Meira Ricci (48) e Fernanda Colombo (31). A decisão de acabar com a participação dos árbitros por conta do sucesso do VAR durante os jogos, que começou a apresentar respostas durante os jogos, invalidando a necessidade de uma pessoa específica para isso.