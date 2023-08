Clara Moneke se surpreendeu com sucesso de 'Vai na Fé': “Não via novela”

Durante o ‘Conversa com Bial’, a atriz Clara Moneke confessou que não estava esperando a repercussão de ‘Vai na Fé’

A atriz Clara Moneke celebrou o sucesso de sua estreia na Globo durante o programa Conversa com Bial, comandado por Pedro Bial. Mas ao ser questionada sobre o sucesso de sua atuação na novela das sete, Vai na Fé, a artista admitiu que não estava preparada para a enorme repercussão que a trama alcançou.

"Apesar de todo mundo falar que a novela estava legal, até eu conseguir ver, era muito difícil. Novela é impactante. A gente não vê antes nada! A série, você até esquece o que fez, porque demora a sair. O cinema demora mais. Eu me perguntava: será que está ficando bom esse bagulho?”, Clara relatou o receio com a recepção do público.

A atriz também revelou que passou a ser abordada em público pouco tempo após a estreia: “Novela é um dos meios audiovisuais mais populares. As pessoas na rua foram meu primeiro termômetro. Saindo de casa, no Carnaval, a novela estreou no dia 16 de janeiro e no início de março já não estava conseguindo andar na rua”, disse a artista.

A declaração veio acompanhada de uma revelação inusitada! Clara confessou que não costumava assistir novelas antes de integrar o elenco: “Foi impactante. Cara, as pessoas veem novela mesmo! Eu era uma jovem que não via novela. Era jovem do streaming, do filme, da série. E ver os jovens me gritando na rua! Gritavam 'Kate-lícia'", ela celebrou.

A artista de 24 anos ganhou destaque como Kate na trama. Antes de entrar para o elenco da novela, a artista chegou a atuar em peças de teatro e em projetos de audiovisual independentes.

Clara Moneke foi descoberta por cantor famoso:

Ainda durante o Conversa com Bial, Clara Moneke foi surpreendida com o depoimento de um cantor famoso, que a conheceu antes de sua estreia nas telinhas. A atriz recebeu uma declaração do rapper Marcelo D2, que foi um dos responsáveis por ajudá-la a conquistar o sucesso nas telinhas. Eles se conheceram durante o teste pra uma série.