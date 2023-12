Envolvida em escândalo, Mel Maia desmente 'Fantástico' e apresenta provas

Mel Maia desmente 'Fantástico' e apresenta provas nas redes sociais; artista disse que equipe jurídica enviou nota que não foi exibida

A atriz Mel Maia publicou um esclarecimento nesta segunda-feira, 18, após ser envolvida em uma polêmica. É que a artista foi citada em uma matéria do Fantástico que mostrou as investigações contra uma plataforma online de apostas.

A artista é uma das famosas que receberam para divulgar joguinhos que são acusados de fraude. Em seu perfil nas redes sociais, ela revelou que sua equipe jurídica enviou uma nota que não foi exibida pelo programa.

"Pessoal, eu acho importante falar pra vocês que sim, eu respondi ao Fantástico. Minha equipe jurídica fez uma nota e foi enviada hoje no início da tarde, exatamente às 13h44. Não sei porque não colocaram, mas pedi para entrarem em contato com o programa e saber o motivo. Vou colocar aqui a nota e o horário do e-mail", avisou ela.

Na nota, os advogados de Mel Maia alegam que ela não tem conhecimento das investigações e foi contratada apenas para prestar serviços de publicidade. Veja abaixo o texto na íntegra:

Influenciadores se desentenderam

O ex-BBB Eliezer partiu para o ataque e "massacrou" o ex-BBB Rodrigo Mussi nas redes sociais. Ele ficou irritado após o influenciador insinuar que sua mulher, Viih Tube, deveria devolver o dinheiro que ganhou fazendo publicidade de joguinhos de azar.