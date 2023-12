Quem são os famosos que recusaram o dinheiro fácil dos sites de apostas?

Quem são os famosos que recusaram dinheiro fácil dos sites de apostas? Eles já se posicionaram publicamente contra esse tipo de "publicidade"

As revelações recentes envolvendo plataformas de apostas estão gerando uma verdadeira comoção nas redes sociais. Isso porque muitos desses sites cresceram com a ajuda da influência de famosos, que ganham dinheiro para divulgarem os serviços.

Na contramão do negócio, alguns artistas já recusaram esse tipo de "dinheiro fácil" e se posicionaram contra a divulgação desse tipo de aposta, já que há pouca regulamentação e muitas queixas de consumidores que se sentiram lesados.

Uma das vozes mais contrárias a esse tipo de propaganda é da influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas. Na última semana, ela disse que há famosos que ganham até R$ 300 mil ao mês só com postagens.

"Deixa eu explicar como que funciona. Alguns influenciadores fazem contrato com algumas casas de aposta. Eles fecham contrato de 3 ou 6 meses e vão receber um valor fixo por mês. Tem uma quantidade certa de Stories para postar. Por exemplo, o influenciador tem que postar 15 Stories por mês e aí ele recebe tanto", detalhou. "Eles não precisam desse dinheiro. Grandes influenciadores fecham contratos com marcas de publicidade, que são marcas maiores, mas fecham. O que eu já considero erradíssimo", defendeu ela.

+ "Interesseiro": por que Eliezer surtiu e partiu pra cima de Rodrigo Mussi?

Outros famosos já recusaram convites

Entre os famosos que recusaram fazer esse tipo de publicidade estão nomes como Rica de Marré, Jade Picon, Paula Amorim e Leo Stronda. A atriz da Globo chegou a fazer uma fala dura em um podcast na qual se posicionou contrária a esse tipo de dinheiro. "É um assunto delicado, acho que hoje em dia, na realidade que eu vivo, eu posso escolher os trabalhos que eu faço (…) as pessoas estão se vendendo, mas eu acho que hoje em dia, sou privilegiada", declarou Jade Picon em entrevista ao PodDelas.

Há algumas semanas, o influenciador Alex Junior se emocionou ao contar que havia recusado um pagamento de R$ 17 mil para fazer publicidade para um cassino online. “Eu não queria ferir as pessoas, não queria destruir. E por mais que esses R$ 17 mil por mês me ajudariam muito no momento em que estou, eu tive que recusar porque não faz parte dos meus princípios e valores. Eu sei que provavelmente é um teste que Deus está me dando, mas eu queria que vocês soubessem que a aposta não é algo legal”, disse ele na época.