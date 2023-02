Circo é desmascarado no 'The Masked Singer BR' e surpreende com efeito especial

Personagem Circo do 'The Masked Singer Brasil' foi desmascarado; o famoso é ex-BBB e apresentador de reality da TV Globo! Veja:

Neste domingo, 12, mais um famoso foi desmascarado no The Masked Singer Brasil! Desta vez, o personagem Circo deixou a competição musical.

O quarto desmascarado da temporada levou a pior na disputa com a dupla Romeu e Julieta. Por trás da fantasia, estava o apresentador Fernando Fernandes (41). O ex-BBB ainda surpreendeu ao mostrar que contou com a ajuda de uma cadeira motorizada para se movimentar no palco. Os jurados Nanda Costa e Eduardo Sterblitch acertaram o palpite.

"Minha experiência com música é no chuveiro de casa", brincou Fernando, que ainda falou que foi a experiência mais difícil de todas. "Muito mais difícil cantar, interpretar, dançar e controlar com o dedão essa cadeira motorizada do que saltar de paraquedas", disse ainda, revelando também que apenas a namorada sabia que ele era o Circo do The Masked. "Se eu contasse pra minha mãe ela ia contar pra família inteira."

Em seu feed no Instagram, Fernando fez questão de agradecer pela experiência no programa e à comandante Ivete Sangalo e equipe da Globo.

"Obrigado Ivetinha, obrigado The Masked Singer que “loucura” boa foi essa? Uma das experiências mais incríveis da minha vida… Saltar de pára-quedas é moleza perto de tudo que vivi e vivenciei nesses dias!

Obrigado toda produção e a equipe de Efeitos Especiais da Globo, vocês foram brilhantes!", disse o apresentador do No Limite.

Confira o desmascarado do 'The Masked Singer Brasil':

Estou aqui tal qual mainha @ivetesangalo: PASSADA! O Circo é ninguém mais, ninguém menos que o incrível @FernandoFlife Quem aqui acertou o palpite? #TheMaskedSingerBrpic.twitter.com/ysPoYrBRvZ — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 12, 2023

MOTORIZADO O @FernandoFlife revelou como funciona a sua fantasia e eu tô #TheMaskedSingerBrpic.twitter.com/r1trpNn15H — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 12, 2023

