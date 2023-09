Chris Flores falta em programa de TV e o motivo vem à tona

Chris Flores é substituída no comando do programa Fofocalizando e o motivo da ausência dela é revelado ao vivo

A apresentadora Chris Flores deixou os telespectadores preocupados nesta quinta-feira, 14, ao faltar no comando do programa Fofocalizando, do SBT. Ela foi substituída pelo apresentador Gabriel Cartolano, que foi o responsável por revelar o motivo da ausência dela.

Ao vivo, ele contou que ela teve um problema no ombro e está descansando em sua casa. “Eu tenho que dar um recado sobre a Chris. Ela teve um mau jeito no ombr4o e está no sofá assistindo a gente. Amanhã ela deve estar aqui com a gente”, contou ele.

De acordo com o site Notícias da TV, Chris Flores teve uma luxação no ombro esquerdo e já está medicada. Por enquanto, a apresentadora não se pronunciou sobre o que aconteceu.

Chris Flores se emociona na TV

A jornalista e apresentadora Chris Flores foi às lágrimas durante o Fofocalizando. Ainda muito abalada após as críticas que sofreu por entrevistar a mãe de Larissa Manoela, a artista não conseguiu segurar as lágrimas.

Isso porque o programa exibiu a defesa que Ratinho fez ao vivo durante seu programa. Emocionada, ela se desculpou com o público ao ir às lágrimas após a exibição do vídeo.

"Eu quero pedir perdão a todos pela emoção. Eu tenho tentado me manter firme, mas o que o Ratinho fez ontem, eu não tenho nem palavras pra agradecer. Ele usou um espaço nobre pra me defender. E eu não pedi isso pra ninguém, nem pra casa. Nem pro SBT. Eu pedi o contrário", declarou ela.

Chris Flores seguiu agradecendo. "Obrigado, de coração. Nessas horas a gente descobre como as pessoas podem trazer amor, luz, respeito. Preciso agradecer muita gente que me procurou. Tudo é lido, visto, guardado. Fiquem tranquilos", disse ela que ainda afirmou que não usaria o caso pra ganhar likes em rede social. "É uma história triste", defendeu ela.