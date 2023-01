Morre Chico Liberato, pai de Ingra Liberato, aos 87 anos

O artista plástico e cineasta Chico Liberato recebeu homenagem da filha, Ingra Liberato que integrou o elenco de Pantanal

Faleceu na madrugada desta quinta-feira, 5, o artista plástico e cineasta Chico Liberato, aos 87 anos, pai da atriz Ingra Liberato (56). O artista plástico estava internado em um hospital em Salvador, na Bahia.

A nota de falecimento foi emitida pela filha, que esteve na primeira versão de Pantanal, de 1990, na Manchete. A família se reuniu para a despedida do famoso e seu velório aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana.

"Amores, essa madrugada meu pai amado Chico Liberato fez a passagem. Há 48 horas recebemos o chamado para vir a Salvador nos despedir e ontem estávamos todos os 5 filhos reunidos para esse fim, regido sempre por um dos protetores da família, Senhor do Bonfim", escreveu Ingra em seu post.

Ingra conta que passou um mês ao lado de seu pai antes de seus momentos finais, "Depois de ter tido a sorte de passar o mês de dezembro ajudando nos cuidados com ele, ontem tive a oportunidade divina de cantar muito pra ele e dar bastante carinho e xamego. A despedida foi no hospital onde ele se tornou pai. Onde nos vimos pela primeira vez no meu nascimento."

A atriz continuou o post falando das várias qualidades do pai: "Tive um pai tão presente, talentoso e amoroso! Que benção ter um pai que sempre me despertou orgulho e também sempre manifestou orgulho por cada filha e filho, assim como da esposa companheira de todas as horas, Alba. Estamos em paz com amor e gratidão no coração por ter tido em nossas vidas um homem tão especial!".

A trajetória do artista nas artes plásticas passa por quadros, objetos e esculturas. Também trabalhou com artes gráficas e arte em animação. Com uma vida dedicada às artes, Chico atendeu ao chamado do amigo Juarez Paraíso para ajudar na realização da primeira Bienal de Arte da Bahia.

Em 2006, Chico recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Corporativa das Américas (UNIAMERICAN) por conta da sua atuação a favor da educação, arte, cultura e atividades sociais.