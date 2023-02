Cesar Tralli ganha festa surpresa ao completar 30 anos de TV Globo: "Gratidão"

Nas redes sociais, o jornalista Cesar Tralli mostrou a surpresa que ganhou dos colegas de trabalho e fez um agradecimento

Cesar Tralli (52) foi surpreendido por seus colegas de trabalho nesta quarta, 1º. O apresentador do Jorna Hoje completou 30 anos de TV Globo, e ganhou uma festa surpresa para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, o jornalista compartilhou um vídeo em que aparece ao lado dos colegas da redação, cantando 'parabéns pra você'. Na imagem é possível ver os balões e também o bolo que ele ganhou para celebrar a data.

Já na legenda, Tralli fez um agradecimento especial. "Meu nome é GRATIDÃO. Muito obrigado pela surpresa. Muito obrigado pela homenagem. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pela amizade. Muito obrigado por me motivarem", começou ele.

E completou: "Muito obrigado por me acompanharem. Muito obrigado por me ensinarem tanto. Muito obrigado por me acolherem com todo amor. Muito obrigado a VOCÊS. Eu amo demais vocês. Meu nome -repito- é GRATIDÃO. #30defirma #35deprofissao #52devida", finalizou o apresentador.

O perfil oficial do Jornal Hoje no Instagram também postou nos Stories um vídeo em que o jornalista aparece fazendo o discurso. "Eu me sinto extremamente feliz. Eu amo o meu trabalho, a minha profissão, amo todos vocês e só tenho que agradecer do fundo do coração. Muito obrigado", declarou Tralli.

Confira a festa surpresa que Cesar Tralli ganhou ao comemorar 30 anos de empresa:

Clique em família

Recentemente, Cesar Tralli usou as redes sociais para compartilhar um clique encantador ao lado de sua família. Enquanto estava de férias na Bahia, ele dividiu com os seguidores uma foto de um passeio ao lado da esposa, Ticiane Pinheiro (46), da filha do casal, Manuella (3), e de sua enteada, Rafaella Justus (13). "Muito amor por essa família, por essas três 'meninas' que me encantam e me inspiram", disse o jornalista na legenda da publicação.

