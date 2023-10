Cesar Filho grava participação especial no Programa Silvio Santos

Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, aparecem no Programa Silvio Santos para gravação especial com Patricia Abravanel

O apresentador Cesar Filho vai aparecer no SBT no próximo domingo, 22. Isso porque ele gravou uma participação especial no Programa Silvio Santos, que é comandado por Patricia Abravanel. O comunicador da Record TV foi até a emissora concorrente para participar de um dos quadros da atração.

Cesar Filho contou com a companhia de sua esposa, Elaine Mickely, para brincar no quadro Jogo das 3 Pistas. Além disso, ele foi homenageado ao recordar momentos de sua carreira no telão, com direito a vídeos da época em que trabalhou no SBT.

Além disso, o Programa Silvio Santos deste final de semana terá seus outros quadros tradicionais, como Câmeras Escondidas, Ítalo Encarando eDisputa Musical. A atração vai ao ar a partir das 20h.

Aniversário da filha de Cesar Filho e Elaine Mickely

A atriz Elaine Mickely e o apresentador Cesar Filho usaram as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha mais velha, Luma Cesar, que completou 23 anos de vida no dia 1º de agosto.

No Instagram, a mamãe coruja fez duas publicações para homenagear a herdeira. No primeiro post, ela postou várias fotos em que a jovem aparece fazendo pose, e além de rasgar elogios, agradeceu pela vida da primogênita.

"Deus, hoje, nós só queremos dizer, muito obrigada por nos presentear com a melhor filha do universo, Luma Cesar. Nem nos nossos melhores sonhos, não poderíamos imaginar que essa princesa fosse tão perfeita! E ela é muito além de ser perfeita... É sim uma verdadeira princesa do Senhor. Menina mulher tão madura, responsável, decidida, destemida, verdadeira, corajosa, de um coração gigantesco, generosidade infinita, caráter e conduta exemplares, sensibilidade única, meiga, delicada, gentil, amorosa, carinhosa, prestativa, inteligente, talentosa, encantadora, graciosa, maravilhosa e a mais especial desse mundo!", começou o texto.

E completou: "Com você filha, se iniciou uma família! A nossa tão amada família!!! Você nos ensinou a ser pai e mãe, você nos despertou o verdadeiro significado da palavra Amor! Que os Anjos do Senhor estejam sempre acampados do seu lado direito, esquerdo, na frente e atrás, minha filha! Deus, nosso Pai todo-poderoso te cubra de bençãos por onde passar!!! Parabéns pelo seu dia! Parabéns por esse ser humano tão único e precioso que é!!! Feliz aniversário filhota!!! Te amamos além do infinito!", finalizou.