Elaine Mickely e Cesar Filho comemoram aniversário da filha: "O nosso presente"

A atriz Elaine Mickely e o apresentador Cesar Filho usaram as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a filha mais velha, Luma Cesar, que completou 23 anos de vida nesta terça-feira, 1º de agosto.

No Instagram, a mamãe coruja fez duas publicações para homenagear a herdeira. No primeiro post, ela postou várias fotos em que a jovem aparece fazendo pose, e além de rasgar elogios, agradeceu pela vida da primogênita.

"Deus, hoje, nós só queremos dizer, muito obrigada por nos presentear com a melhor filha do universo, Luma Cesar. Nem nos nossos melhores sonhos, não poderíamos imaginar que essa princesa fosse tão perfeita! E ela é muito além de ser perfeita... É sim uma verdadeira princesa do Senhor. Menina mulher tão madura, responsável, decidida, destemida, verdadeira, corajosa, de um coração gigantesco, generosidade infinita, caráter e conduta exemplares, sensibilidade única, meiga, delicada, gentil, amorosa, carinhosa, prestativa, inteligente, talentosa, encantadora, graciosa, maravilhosa e a mais especial desse mundo!", começou o texto.

E completou: "Com você filha, se iniciou uma família! A nossa tão amada família!!! Você nos ensinou a ser pai e mãe, você nos despertou o verdadeiro significado da palavra Amor! Que os Anjos do Senhor estejam sempre acampados do seu lado direito, esquerdo, na frente e atrás, minha filha! Deus, nosso Pai todo-poderoso te cubra de bençãos por onde passar!!! Parabéns pelo seu dia! Parabéns por esse ser humano tão único e precioso que é!!! Feliz aniversário filhota!!! Te amamos além do infinito!", finalizou.

Já no segundo post, Elaine postou fotos em que aparece com Luma. "Over post com a nossa princesa, Luma Cesar, porque hoje é o dia dela… E essa Deusa merece demais cada homenagem!!! Que Jesus te conserve exatamente como você é minha filha e que Ele continue no centro da sua vida sempre! Feliz aniversário meu amor. Te amo tanto tanto tanto tanto tanto... Vamos celebrar muito a sua vida!", disse a artista na legenda.

Depois foi a vez de Cesar Filho homenagear a herdeira. Ele postou um vídeo com vários cliques de Luma e demonstrou todo seu amor por ela. "Em meus castelos de sonhos, a princesa mais perfeita que Deus poderia colocar em nossas vidas. #felizaniversario, filha amada, Luma Cesar! Você é o nosso presente. Que Jesus continue te abençoando, iluminando e te protegendo de maneira grandiosa. Somos feliz pela sua vida!!! Parabéns!!! Salve 1° de agosto!", escreveu o apresentador.

Além de Luma, Elaine e Cesar também são pais de Luigi Cesar.

