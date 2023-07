Elaine Mickely abre álbum de fotos das férias em família pela Itália: "Lugar especial"

Elaine Mickely, mulher do apresentador Cesar Filho, dividiu com os seguidores vários momentos da viagem em família

A esposa do apresentador Cesar Filho, a atriz Elaine Mickely, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 5, para abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. A artista, o marido e os filhos do casal, Luigi Cesar e Luma Cesar, estão curtindo as férias na Itália.

Após visitarem Capri, eles foram desfrutar as belezas de Veneza, e posaram sorridentes ao tirarem fotos em diversos pontos da cidade. Mickely e a família esbanjaram beleza nos registros, e a artista aproveitou para se declarar.

"A minha família! Projeto maior do Senhor! Obrigada Pai por tudo e por tanto sempre. Curtindo as belezas desse lugar tão especial! Veneza sempre um sonho!", afirmou ela. "Veneza… Ahhh Veneza sua linda, sempre belíssima, romântica e encantadora!!! De dia ou a noite, não sei dizer quando ela é mais bonita! Dessa vez com eles, Luma e Luigi, explorando cada canal e suas histórias né, Cesar?! Momentos para vida com eles. Gratidão Deus."

Em outro post, Elaine postou algumas fotos sozinha durante o passeio e falou sobre a experiência. "É pouco dizer que Veneza é um sonho! Não é moderna, mas é eterna, e por suas pontes e ruelas, enquanto os sinos de suas infinitas igrejas soam nostálgicos, desfilam e são exibidas a moda e tendências mais ousadas de cada momento histórico! Veneza, sempre a apaixonante cidade italiana", afirmou.

Confira as fotos da viagem:

Elaine e a filha combinam look

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, deu um show de beleza ao lado da filha, Luma César. Deslumbrantes, ela e a jovem apareceram combinando looks na série de cliques tirados na mansão da família em São Paulo.

Nos registros, publicados pela mulher do apresentador, elas apareceram vestindo roupas pretas brilhantes e impressionaram. Cheias de estilo e elegância, mãe e filha arrancaram elogios dos internautas.