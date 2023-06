Elaine Mickely posa sorridente ao lado da família durante viagem: "Meu tudinho"

Na Itália, a atriz Elaine Mickely posou em um cenário paradisíaco com a família e se declarou

A atriz Elaine Mickely, mulher do apresentador Cesar Filho, que apresenta o programa Hoje Em Dia, da Record TV, está curtindo as férias ao lado de sua família em Capri, na Itália, e fez questão de registrar um momento com eles durante um passeio.

No Instagram, a artista surgiu sorridente ao lado do marido e dos dois filhos, Luigi Cesar e Luma Cesar, com um cenário paradisíaco ao fundo, e se declarou para eles. "Meu tudinho!!! Amo vocês, Cesar Filho, Luigi e Luma", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outra publicação, Elaine postou uma sequência de cliques em clima de romance com o marido. Nas fotos, a atriz surgiu usando um vestido frente única branco. Ela compôs o visual com chapéu e óculos escuros. Já Cesar apostou em uma calça jeans, camiseta branca e óculos de sol.

"Amore mio. Juntinhos como se fosse a primeira né, Cesar ?! Capri… Tantas histórias para contar desse lugar!", declarou a artista, que completou 23 anos de casada com o apresentador em abril desde ano.

Confira as publicações:

Cliques de biquíni durante passeio de barco

Elaine Mickely arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta última segunda-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza durante um passeio de barco em Capri, na Itália. Curtindo as férias ao lado da família, a atriz ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni modelo hot pant, óculos escuros e chapéu.

Ao compartilhar os registros em meio a um cenário paradisíaco, a artista deixou um recado motivacional para os seguidores. "Viva intensamente cada minuto para criar os seus momentos inesquecíveis!!! Dia simplesmente perfeito nesse lugar mágico!", escreveu a atriz, mãe de Luma Cesar e Luigi Cesar.

