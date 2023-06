Na Itália, Elaine Mickely chama atenção ao exibir corpo sarado em cliques de biquíni

A atriz Elaine Mickely impressionou ao ostentar o corpo sarado durante um passeio de barco

A atriz Elaine Mickely, de 43 anos, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo toda sua beleza durante um passeio de barco em Capri, na Itália.

Curtindo as férias ao lado da família, a mulher do apresentador Cesar Filho, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, ostentou seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni modelo hot pant, óculos escuros e chapéu.

Ao compartilhar os registros em meio a um cenário paradisíaco, Elaine deixou um recado motivacional para os seguidores. "Viva intensamente cada minuto para criar os seus momentos inesquecíveis!!! Dia simplesmente perfeito nesse lugar mágico!", escreveu a atriz, mãe de Luma Cesar e Luigi Cesar.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da artista. "Linda de viver", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Linda e elegante!", afirmou uma fã. "Você está simplesmente deslumbrante", falou mais uma.

Confira as fotos de Elaine de biquíni:

Aniversário de casamento

O apresentador Cesar Filho, que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, encantou seus fãs ao fazer uma homenagem especial para a sua esposa, Elaine Mickely. O comunicador revelou que eles acabam de completar 23 anos de casamento e compartilhou um vídeo especial com vários momentos especiais do casal.

Nas redes sociais, ele fez um vídeo com fotos do casal ao longo do período juntos e declarou o seu amor. "Foi Deus quem me entregou de presente você, há exatos 23 anos!!! No dia 04/04/2000, fomos abençoados com nossa união. Gratidão ao Senhor!!! Muitíssimo obrigado, meu amor, @elainemickely, por ser exatamente quem você é!!! Feliz aniversário de casamento!!! O melhor ainda está por vir!!!", afirmou ele.

