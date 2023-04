Cesar Filho celebra os 23 anos de casamento com Elaine Mickely: 'Presente'

Cesar Filho faz homenagem especial para a esposa, Elaine Mickely, no aniversário de casamento

O apresentador Cesar Filho (62), que comanda o programa Hoje Em Dia, da Record TV, encantou seus fãs ao fazer uma homenagem especial para a sua esposa, Elaine Mickely (42), nesta terça-feira, 4. O comunicador revelou que eles acabam de completar 23 anos de casamento e compartilhou um vídeo especial com vários momentos especiais do casal.

Nas redes sociais, ele fez um vídeo com fotos do casal ao longo do período juntos e declarou o seu amor. "Foi Deus quem me entregou de presente você, há exatos 23 anos!!! No dia 04/04/2000, fomos abençoados com nossa união. Gratidão ao Senhor!!! Muitíssimo obrigado, meu amor, @elainemickely, por ser exatamente quem você é!!! Feliz aniversário de casamento!!! O melhor ainda está por vir!!!", afirmou ele.

Os dois são pais de Luma Cesar e Luigi Cesar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Filho (@cesarfilho)

Filho de Cesar Filho revela seu batizado

O jovem Luigi Cesar, filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, comemorou o seu batismo religioso com um post especial nas redes sociais. O rapaz contou que foi batizado e apareceu muito emocionado nos registros do momento especial.

Na legenda, ele contou sobre a emoção de exercitar a sua fé. "Conheci a vida, conheci Jesus. Estou vivendo os melhores meses da minha vida, vivendo com Cristo e por Cristo. Caminhar pela fé ao lado da minha família é o maior presente que Deus poderia me dar! Obrigado @andrevitor7 e @patricialeal1 por me apresentarem esse amor, e obrigada @cesarfilho , @elainemickely e @luma.cesar , devo tudo a vocês", disse ele.

O pai dele, Cesar Filho, apoiou os novos passos do filho. "Melhor presente da vida!!!", afirmou.