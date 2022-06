Filho de Cesar Filho se emociona no seu batizado religioso

Filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi foi batizado em uma cerimônia religiosa: 'Conheci Jesus'

O jovem Luigi Cesar (18), filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, comemorou o seu batismo religioso com um post especial nas redes sociais. O rapaz contou que foi batizado e apareceu muito emocionado nos registros do momento especial.

Na legenda, ele contou sobre a emoção de exercitar a sua fé. "Conheci a vida, conheci Jesus. Estou vivendo os melhores meses da minha vida, vivendo com Cristo e por Cristo. Caminhar pela fé ao lado da minha família é o maior presente que Deus poderia me dar! Obrigado @andrevitor7 e @patricialeal1 por me apresentarem esse amor, e obrigada @cesarfilho , @elainemickely e @luma.cesar , devo tudo a vocês", disse ele.

O pai dele, Cesar Filho, apoiou os novos passos do filho. "Melhor presente da vida!!!", afirmou.

Post de Luigi Cesar sobre seu batismo: