César Filho e Silvio Santos pintam cabelo em salão com outros apresentadores: ''Encontro de milhões''

O apresentador César Filho (61) encantou ao compartilhar um encontro especial que teve no salão de beleza onde faz o seu cabelo. Nesta sexta-feira, 09, o comunicador da Record TV publicou um vídeo do momento que teve com Silvio Santos (91) no local e surpreendeu ao aparecer com o dono do baú e outros nomes pintando o cabelo.

Em um salão de beleza em São Paulo, o esposo de Elaine Mickely (42) pintou os cabelos ao lado do dono do SBT, que também apareceu com tinta em seus fios da cabeça e até na sobrancelha. Além dele, Ratinho(66) também estava no momento.

Outro nome da televisão que estava retocando a cor das madeixas era a companheira de César Filho no Hoje Em Dia, a jornalista Renata Alves (42), que surgiu sorridente com tinta na raiz. O apresentador Luiz Bacci (38) também marcou presença e fez parte do encontro icônico.

"Enquanto isso, no salão do #Jassa… Encontro de milhões… #SilvioSantos, @oratinho , @luizbacci , @renataalves_oficial, @robsonjassa , @jassajj e eu! Uma sexta-feira produtiva, divertida, positiva e abençoada pra você!", disse o apresentador na legenda do vídeo especial.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com o vídeo do momento entre nomes tão importantes da televisão brasileira. "Só os ícones", falaram os fãs. "Só os feras", escreveram outros.

História de Silvio Santos vira filme

Nos próximos meses, os brasileiros poderão conferir o filme Sequestro, que conta o episódio em que Silvio Santos foi raptado. O apresentador Rodrigo Faro (48) é quem interpreta o dono do baú no longa. Na rede social, ele compartilhou vários registros das gravações, revelando um pouco do que está por vir.

Ainda recentemente, o esposo de Vera Viel (46) mostrou mais de como é feita a transformação para ficar com a aparência próxima do empresário. Na ocasião, ele exibiu um pouco do passo a passo e comentou que a maquiagem dura mais de 2 h e meia.

Em outro momento, ele ainda compartilhou um clique vestido de pijama, mas ainda não revelou como ficou o seu rosto de Silvio Santos.

