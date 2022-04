César Filho impressiona com fotos de seu casamento com Elaine Mickely

Apresentador César Filho mostrou fotos de seu casamento com Elaine Mickely e celebrou 22 anos de união

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 07h35

O apresentador César Filho (61) e Elaine Mickely (41) estão comemorando mais um ano de casados!

Na rede social, os pombinhos compartilharam nesta segunda-feira, 04, algumas fotos de quando se vestiram de noivos para subirem ao altar há 22 anos.

Com o visual diferente do atual, Elaine Mickely surgiu loiríssima usando um vestido nada básico com detalhes dourados para trocar as alianças com o comunicador.

"Os nossos desejos, sempre foram os mesmos por isso deu certo até hoje! 22 anos de casamento repleto de respeito, cumplicidade, confiança, companheirismo, desejos, diálogo, equilíbrio, leveza, admiração, harmonia, conquistas, atenção, paciência, amizade, sabedoria, aprendizados, posicionamento, união, brincadeiras, viagens, namoro, fé, Deus, orações, celebrações, sorrisos, beijos, abraços, carinho, gratidão e muito amor… Isso que nós desejamos pra a sua vida também! Te amoooo muito @cesarfilho. Obrigada por ser exatamente como eu sempre desejei!", declarou-se a atriz.

Em sua rede social, a esposa do apresentador ainda compartilhou um vídeo do momento em que entrou na igreja. "Exatamente as 20h30 eu entrava na igreja há 22 anos pra dizer o melhor SIM da minha vida", resgatou o registro especial.

Da união, César Filho e Elaine Mickely tiveram dois filhos, Luma César (21) e Luigi César (18).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝑬𝒍𝒂𝒊𝒏𝒆 𝑴𝒊𝒄𝒌𝒆𝒍𝒚 (@elainemickely)

Veja as fotos do casamento de César Filho e Elaine Mickely: